Бабушка оценит: как сделать самый модный в этом сезоне «фарфоровый» маникюр

Модницы следят за тенденциями не только в одежде, но и в маникюре. Этой осенью можно попробовать самый модный «фарфоровый» узор на ногтях, который точно оценит твоя бабушка.

Фарфоровый маникюр пришел к нам с уютным трендом на cottagecore («сельские» мотивы). Он отличается тем, что при выборе палитры нужно отдать предпочтение бело-голубым цветам. Можно вдохновиться сервизом, который есть в бабушкином шкафу. И скопировать узоры с вензелями на свои ногти. Также можно обратить внимание на гжель. Об этом пишет «Леди Mail.ru».

Эксперты говорят о двух способах, как сделать подобный маникюр в домашних условиях. Можно купить готовые трафареты и наклейки, которые нужно использовать после нанесения молочной базы.

Другой способ сложнее – попробовать самостоятельно нарисовать узор. Возьмите тонкую кисть и акриловый лак, чтобы разбавить его с водой и сделать предварительный эскиз. Уже после нанесения тонких линий можно добавлять другие витиеватые детали.

Для базы советуют выбрать светлый полупрозрачный лак – нюд, экрю, молочный, кремовый и другие. А к синему добавить пастельные цвета (лавандовый, пыльную роза, фиалковый). Маникюр получится интереснее, если применить золотистый цвет, который будет напоминать каемку на посуде. Не забудьте завершить процедуру нанесением топа, чтобы ногти выглядели словно глазурь на сервизе.