Вместо дорогих средств: использованные чайные пакетики можно применять в быту

Не все хозяйки знают о том, что использованные чайные пакетики можно применять в быту. Оказывается, они даже могут заменить дорогостоящие средства.

Такие пакетики не нужно повторно заваривать, зато можно положить их на батарею. Для этого их нужно обработать, а после положить на радиатор отопления. Можно добиться эффекта, который удивит домочадцев.

Совет подходит для времени, когда батареи работают – с середины осени. Сначала нужно, чтобы на использованный чайный пакетик попали две-три капели эфирного масла. После мешочек нужно положить на горячую батарею.

Вы удивитесь, но через несколько минут теплый воздух обеспечит распространение яркого аромата по всей квартире. А вот все неприятные запахи уйдут.

Отмечается, что чайный пакетики нужно менять раз в несколько дней. И тогда в помещениях всегда будет приятно пахнуть.