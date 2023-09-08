Почему Галкин* проводил больше времени с Вайкуле на отдыхе, чем с Аллой Пугачевой

Не так давно юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и его супруга Алла Пугачева отдыхали в Латвии. В беседе с журналистами комик рассказал, что за это время успел сблизиться с другой женщиной, передает «7Дней.ru».

В Сети стали набирать обороты слухи о проблемах в отношениях звездной пары. Юморист в одном из последних интервью только подогрел их. Оказалось, что он проводил больше времени в Юрмале с Лаймой Вайкуле, чем с Примадонной.

Латвийская подруга Пугачевой помогала ее мужу учить иностранный язык. Вероятнее всего, Галкин* планирует построить успешную карьеру в прибалтийской стране, поэтому уделяет столько времени ее культуре.

Пользователи Сети, в свою очередь, шутят, что Примадонне надо быть бдительнее. Известно, что артист питает слабость к женщинам, которые значительно старше его.

Ранее композитор Сергей Савин рассказал, что Пугачева хотела отменить свадьбу с Галкиным* из-за него. Причиной стало несчастье, приключившееся с победителем шоу «Фактор А».

*признан иноагентом на территории РФ