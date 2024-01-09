Зубы

Новости
Стоматолог рассказала, в каких случаях опасно чистить зубы
Новости
Ошибка при использовании зубной нити, которая может привести к потере зубов
Новости
У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки: улыбнулась на камеру
Новости
Сколько заплатил за белоснежную улыбку актер Михаил Богдасаров
Новости
Муж актрисы Екатерины Волковой потерял сознание и попал в больницу после удаления зуба
Новости
Названа самая неожиданная причина инсульта: обратите внимание на ваши зубы
Редакция
RSS

strasti.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.