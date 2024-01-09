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Зубы
Новости
09.01.2024, 20:00
Стоматолог рассказала, в каких случаях опасно чистить зубы
Новости
07.12.2023, 08:00
Ошибка при использовании зубной нити, которая может привести к потере зубов
Новости
28.11.2023, 14:00
У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки: улыбнулась на камеру
Новости
23.10.2023, 23:00
Сколько заплатил за белоснежную улыбку актер Михаил Богдасаров
Новости
09.10.2023, 21:00
Муж актрисы Екатерины Волковой потерял сознание и попал в больницу после удаления зуба
Новости
06.10.2023, 07:00
Названа самая неожиданная причина инсульта: обратите внимание на ваши зубы
Новости
03.10.2023, 20:00
Мужчина несколько лет не ходил к стоматологу и заработал проблемы с сердцем
Новости
21.09.2023, 09:00
Тщательный уход за зубами увеличивает шансы вылечиться от рака
Новости
21.08.2023, 07:00
Сердце в опасности: как по деснам определить заболевание
Новости
09.08.2023, 08:00
Что будет, если не чистить зубы перед сном: такого вы не ожидали