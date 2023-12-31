Зоопарк

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Капибары из Московского зоопарка стали многодетной семьей
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В Приморье засняли, как самка леопарда воспитывает котенка
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Петербуржцам показали юных капибар: в семействе Кайсы и Ермака из Ленинградского зоопарка пополнение
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У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки: улыбнулась на камеру
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Молодые медведицы подрались в Новосибирском зоопарке
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Густая челка и симпатичный окрас: в российском зоопитомнике поселилась милая альпака
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В российском зоопарке случайно обнаружили «нелегала»
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Реактивными темпами набирает вес: малышка-панда из Московского зоопарка поправилась до 5 кило
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Детенышу гиббонов из зоопарка выбирают имя: объявлен конкурс с призом
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Птенец редкого журавля появился в Московском зоопарке: родители не спускают с него глаз
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Умилительный зверек: малышка-панда из Московского зоопарка начала различать предметы
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Первая родившаяся в России панда начала видеть и пугать работников зоопарка
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Пытается уползти от мамы: как панда Диндин и ее детеныш проводят пасмурные дни в зоопарке
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Белой медведице из зоопарка устроили рыбный день: грациозно окунается в воду за лакомством
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