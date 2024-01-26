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Зима
Новости
26.01.2024, 10:00
Специалист рассказала, как защитить обувь зимой от реагентов и соли
Новости
10.01.2024, 15:00
Стоит ли ждать очень сильных морозов на Крещение: рассказал синоптик
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31.12.2023, 15:00
Врачи рассказали, как пережить экстремальный перепад температур в Новый год
Новости
18.12.2023, 22:00
С кого требовать компенсацию за падающие сосульки: рассказал адвокат
Новости
17.12.2023, 12:00
«Встречаем зимние оттепели»: синоптик порадовал москвичей
Новости
17.12.2023, 03:00
540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
Новости
10.12.2023, 11:00
Назван необычный способ согреться зимой: обратите внимание на рацион
Новости
08.12.2023, 08:00
Стало известно о скрытой опасности бальзамов для губ: особенно зимой
Новости
04.12.2023, 16:00
Рекордные сугробы, морозы и ветер: аномалии погоды в регионах России
Новости
30.11.2023, 17:00
Надо ли зимой прогревать автомобиль перед поездкой: советы эксперта
Новости
30.11.2023, 08:00
Снимите это немедленно: какую обувь опасно носить зимой
Новости
29.11.2023, 16:00
В Москве осень завершится метелью, а зима начнется с 12-градусных морозов
Новости
21.11.2023, 04:00
Россиянам рассказали, опасно ли ловить снежинки ртом
Новости
18.11.2023, 12:00
Москва пережила самую холодную ночь: морозы усилятся
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