Зима

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Специалист рассказала, как защитить обувь зимой от реагентов и соли
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Стоит ли ждать очень сильных морозов на Крещение: рассказал синоптик
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Врачи рассказали, как пережить экстремальный перепад температур в Новый год
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С кого требовать компенсацию за падающие сосульки: рассказал адвокат
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«Встречаем зимние оттепели»: синоптик порадовал москвичей
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540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
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Назван необычный способ согреться зимой: обратите внимание на рацион
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Стало известно о скрытой опасности бальзамов для губ: особенно зимой
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Рекордные сугробы, морозы и ветер: аномалии погоды в регионах России
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Надо ли зимой прогревать автомобиль перед поездкой: советы эксперта
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Снимите это немедленно: какую обувь опасно носить зимой
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В Москве осень завершится метелью, а зима начнется с 12-градусных морозов
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Россиянам рассказали, опасно ли ловить снежинки ртом
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Москва пережила самую холодную ночь: морозы усилятся
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