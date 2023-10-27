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Дима Билан рассказал, что лишился одного из членов семьи с неутешительным диагнозом
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Первая родившаяся в России панда обросла шубкой в ожидании своей первой зимы
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Животное не видит и весит как новорожденный ребенок: первой родившейся в России панде исполнилось два месяца
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Могут вызвать отравление: названы комнатные растения, которые вредят домашним животным
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Мать оставляет детеныша и ест бамбук: как изменилась с августа малышка-панда из Московского зоопарка
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Если вы проведете с ней день, то поймете: россиянин объяснил продажу бенгальской кошки за 15 млн
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Ложится звездочкой и ждет: маленькую панду из Московского зоопарка осмотрели зоологи
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Появилась темная «жилетка», почернел нос: маленькая панда в Московском зоопарке меняется каждый день
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«Размером с кошку»: город атаковали гигантские крысы
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Вечер закончился бедой: на Ольгу Орлову напали в собственном доме
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Родители оставили двери гаража открытыми и едва не лишились ребенка из-за ядовитой змеи
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Экстренно госпитализированы: выдра напала на трех женщин
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