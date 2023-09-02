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Новости
02.09.2023, 03:00
Забудьте о них немедленно: названы два самых опасных способа контрацепции
Новости
01.09.2023, 23:00
Диетолог назвала фрукт, от которого можно быстро потолстеть
Новости
01.09.2023, 17:00
Тяжелобольную Тарасову в инвалидной коляске заметили в кругу семьи: что случилось
Новости
01.09.2023, 02:00
Здоровье под угрозой: названа самая вредная каша
Новости
31.08.2023, 20:00
На какие проблемы с организмом могут указывать ваши брови
Новости
31.08.2023, 13:00
Может лишиться заработка: у певицы Славы пропал голос
Новости
31.08.2023, 11:00
Крайне опасно: как пыль в квартире может сказаться на вашем организме
Новости
31.08.2023, 09:00
Попробовал в четвертом классе: стало известно о пагубной привычке Льва Лещенко
Новости
31.08.2023, 05:00
Ученые доказали эффективность имбиря против рака
Новости
29.08.2023, 19:00
Этот продукт поможет избавиться от запора за считанные дни
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29.08.2023, 13:00
Забудьте о том, что знали раньше: как правильно выбрать дыню
Новости
26.08.2023, 15:00
Скрытое свойство шоколада: сладость навредит не только вашей фигуре
Новости
25.08.2023, 21:00
Названа болезнь, при которой увеличивается нос
Новости
25.08.2023, 07:00
Когда пора переставать пить кофе: выпейте чашку и посмотрите, что с вами будет через полчаса
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