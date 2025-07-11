Ещё
Зачарованные
Раскрыта причина смерти актера из «Зачарованных» Джулиана Макмэхона
«Эта улыбка. Этот смех. У меня разбито сердце»:
Алисса Милано высказалась о смерти Джулиана Макмэхона
Пайпер и Лео из «Зачарованных» встретились спустя 18 лет: сильно изменились
«Она не была готова уйти, потому что любила жизнь»: врач рассказал о последнем разговоре с Шеннен Доэрти
«Чтобы похороны были похожи на праздник любви»: больная раком Шеннен Доэрти заранее готовилась к смерти
«Моя красивая девочка и сердечко»: мать Шеннен Доэрти прервала молчание после смерти актрисы
«Мир без нее стал меньше»: Алисса Милано, враждовавшая с Шеннен Доэрти, высказалась о смерти актрисы
Готовится к худшему: звезда «Зачарованных» с терминальной стадией рака планирует путешествие
Умер 44-летний Мартин Эллис, работавший над сериалами «Зачарованные» и «Флэш»
От яркой бунтарки до борющейся с раком: как Шеннен Доэрти потеряла свою красоту
От крошечных топов до элегантных платьев в пол: как менялся стиль Алиcсы Милано с 1990-х годов и до наших дней
Как сейчас выглядит скромница Пайпер из популярного сериала «Зачарованные»
Многодетная «Пайпер» из сериала «Зачарованные» вышла замуж в 45 лет
Звезда сериала «Зачарованные» решила отказаться от секса и призвала последовать ее примеру
У звезды сериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210» обнаружен рак
Алисса Милано ждет второго ребенка
