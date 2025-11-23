Юлия Пересильд

«У меня была огромная гематома на копчике»: Розанова рассказала о съемках с экс-возлюбленным Юлии Пересильд
21.05.2025
«Необъяснимое чувство»: Анна Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой актрисы
13.05.2025
Актер Михаил Тройник рассказал о трудностях после расставания с Юлией Пересильд
01.05.2025
Юлия Пересильд призналась, что «промывала мозги» актерам «Слова пацана»
29.04.2025
Сложный рак горла: Юлия Пересильд рассказала о болезни матери
29.04.2025
«Амбициозная мечта»: Севиль заявила, что хочет повторить подвиг Пересильд и отправиться в космос
12.04.2025
Юлия Пересильд вспомнила о знакомстве с Расторгуевым и участии в трибьюте «Любэ»
09.04.2025
«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник
04.04.2025
