Юлия Пересильд
«Хочется защитить от злых людей»:
Юлия Пересильд вступилась за 16-летнюю дочь, подвергшуюся волне хейта
23.11.2025
Суд Москвы прекратил дело по взысканию с Юлии Пересильд долга за дизайн-проект
13.11.2025
Михаила Тройника после расставания с Пересильд заметили с Еленой Николаевой
13.11.2025
«Все остальные так не кричат»: Юлия Пересильд высказалась о музыкальном дебюте дочери Анны
28.10.2025
Актриса Юлия Пересильд после расставания с Тройником объявила о новом романе
17.10.2025
«Хотелось смотреть тебе в глаза»: Анна Пересильд обратилась к маме по особому поводу
06.09.2025
«Не смогли, не договорились, не совпали»: как живет Юлия Пересильд после расставания с Михаилом Тройником
05.09.2025
«Обнимаю Вас крепко!»: Юлия Пересильд обратилась к умершему от рака Юрию Морозу
15.07.2025
«Нет желания семейным подрядом существовать»: Юлия Пересильд отказалась выступать с дочерью
23.06.2025
Юлию Пересильд засняли в объятиях нового предполагаемого бойфренда Милашина
30.05.2025
Нежно относятся друг к другу: Юлия Пересильд закрутила роман на работе
29.05.2025
«Самое важное – искать силы»: Юлия Пересильд заговорила о сложностях в жизни
22.05.2025
«У меня была огромная гематома на копчике»: Розанова рассказала о съемках с экс-возлюбленным Юлии Пересильд
21.05.2025
«Необъяснимое чувство»: Анна Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой актрисы
13.05.2025
Актер Михаил Тройник рассказал о трудностях после расставания с Юлией Пересильд
01.05.2025
Юлия Пересильд призналась, что «промывала мозги» актерам «Слова пацана»
29.04.2025
Сложный рак горла: Юлия Пересильд рассказала о болезни матери
29.04.2025
«Амбициозная мечта»: Севиль заявила, что хочет повторить подвиг Пересильд и отправиться в космос
12.04.2025
Юлия Пересильд вспомнила о знакомстве с Расторгуевым и участии в трибьюте «Любэ»
09.04.2025
«Расстались осенью»: выяснилось, почему разошлись Пересильд и Тройник
04.04.2025
