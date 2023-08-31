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31.08.2023, 11:00
Крайне опасно: как пыль в квартире может сказаться на вашем организме
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26.08.2023, 15:00
Скрытое свойство шоколада: сладость навредит не только вашей фигуре
Новости
25.08.2023, 07:00
Когда пора переставать пить кофе: выпейте чашку и посмотрите, что с вами будет через полчаса
Новости
21.08.2023, 07:00
Сердце в опасности: как по деснам определить заболевание
Новости
19.08.2023, 21:00
Не делать эпиляцию и не заниматься сексом: как подготовиться к посещению гинеколога
Новости
19.08.2023, 09:00
Это странно, но правильно: почему боль в спине и шее лечат у гинеколога
Новости
18.08.2023, 23:00
Насколько реально заразиться раком: врач ответил, при каких условиях это возможно
Новости
18.08.2023, 21:00
Стоит копейки: только это средство остановит выпадение волос
Новости
18.08.2023, 15:00
Делать чекапы организма надо не всем: совет врача Лео Бокерии
Новости
18.08.2023, 01:00
Общие гены: как расстройство кишечника влияет на риск депрессии
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17.08.2023, 17:00
Нехватка этого витамина может спровоцировать боли даже от воды: врач
Новости
16.08.2023, 17:00
Переломы и сотрясения: детские батуты опаснее, чем вы думаете
Новости
16.08.2023, 13:00
Потратите не больше минуты: как проверить состояние печени самостоятельно
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14.08.2023, 16:00
Возможен летальный исход: что будет, если нырять в непроверенные водоемы
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