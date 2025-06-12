Вор

В Оренбурге продавец супермаркета вступил в драку с вором, угрожавшим ножом
18.12.2023
Неудачливые мужчины дважды попытались вынести из ТЦ шампунь, но в итоге украли елку
08.12.2023
«По миллиону гребет»: портниха Пугачевой рассказала о сыне, обокравшем Киркорова
22.11.2023
За вознаграждение: неизвестный на самокате вернул украденные вещи актеру Ершову
05.10.2023
«Очень серьезная трагедия»: стали известны детали ограбления дома худрука «Русского балета» Гордеева
27.09.2023
Форточник ограбил худрука «Русского балета» Вячеслава Гордеева на 5 млн рублей
27.09.2023
Вор спрятался в холодильнике магазина ради восьми тысяч рублей, но не смог выйти из ТЦ
26.09.2023
Звезду «Не родись красивой» обокрали почти на три миллиона рублей, пока та была на гастролях
03.09.2023
Первая
1
Последняя