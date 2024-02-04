Вода

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Можно ли запивать еду водой: рассказали терапевт и гастроэнтеролог
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В какое время вечером лучше всего пить воду, чтобы избежать ночных пробуждений и утренних отеков
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Пена изо рта и синее лицо: звезду «Голубой лагуны» Брук Шилдс экстренно госпитализировали
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Какие признаки указывают на недостаток воды в организме: врач назвал норму
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Цепляются зубами за родинки и бородавки: на туристов начали нападать рыбы
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Эти напитки ни в коем случае нельзя пить в жару
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