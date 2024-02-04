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Вода
Новости
04.02.2024, 22:00
Можно ли запивать еду водой: рассказали терапевт и гастроэнтеролог
Новости
30.01.2024, 23:00
В какое время вечером лучше всего пить воду, чтобы избежать ночных пробуждений и утренних отеков
Новости
03.11.2023, 00:00
Пена изо рта и синее лицо: звезду «Голубой лагуны» Брук Шилдс экстренно госпитализировали
Новости
26.10.2023, 08:00
Какие признаки указывают на недостаток воды в организме: врач назвал норму
Новости
09.09.2023, 21:00
Цепляются зубами за родинки и бородавки: на туристов начали нападать рыбы
Новости
17.08.2023, 21:00
Эти напитки ни в коем случае нельзя пить в жару
Новости
14.08.2023, 16:00
Возможен летальный исход: что будет, если нырять в непроверенные водоемы
Новости
05.08.2023, 12:00
Случился отек мозга: женщина выпила два литра воды за 20 минут и умерла
Новости
27.07.2023, 16:00
Что произойдет с водой, если оставить ее в пластиковой бутылке на солнце