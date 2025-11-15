Владимир Пресняков

«Мы все делаем одинаково»: Владимир Пресняков рассказал, как сохранить гармонию при совместной работе с супругой
09.10.2025
«Непонятно, где он берет это все»: Владимир Пресняков рассказал о младшем сыне от Подольской
08.10.2025
«Это ведь так клево»: Пресняков рассказал, как радует Подольскую каждый день
07.10.2025
«Мы в шоке, дискредитировали нашу семью»: жена Владимира Преснякова Наталья Подольская обвинила НТВ в клевете
04.10.2025
«Рядом может оказаться кто-то помоложе»: чем рискует Владимир Пресняков, не посещая вечеринки вместе с супругой
19.09.2025
«Мы не общаемся»: Наталья Подольская ответила, как относится к Кристине Орбакайте
11.09.2025
«Это назревало»: Владимир Пресняков раскрыл детали развода уехавшего в США сына Никиты
26.08.2025
Специально сконструировали двойное кресло: Подольская вошла в жюри шоу «Голос. Дети» вместе с Пресняковым
12.08.2025
