Владимир Пресняков
Владимир Пресняков отказался от своих слов о возвращении сына Никиты из США
15.11.2025
57-летний певец Владимир Пресняков поднял гонорар за корпоративы до 6 млн
10.11.2025
«Никто его и пальцем не тронет»: Никита Пресняков не боится призыва в армию после возвращения в Россию
01.11.2025
«Намного круче»: почему Владимир Пресняков женился во второй раз на Подольской
01.11.2025
«Он не очень уверен в себе»: Владимир Пресняков раскрыл, чем займется сын Никита в России
01.11.2025
«Я жду его возвращения»: Владимир Пресняков рассказал, что держит его сына Никиту в США
31.10.2025
«Начинает скулить и плакать»: Пресняков рассказал о состоянии 78-летней матери
30.10.2025
Помощники Владимира Преснякова объяснили лезвие бритвы у певца на концерте
23.10.2025
«Уже присвоили»: Подольская отметила день рождения сына и рассказала о его подружке
23.10.2025
«Каждый день с ним на созвоне»: Владимир Пресняков рассказал о здоровье 79-летнего отца
20.10.2025
«Стал более взрослым»: Владимир Пресняков рассказал, как его сын Никита Пресняков перенес развод
19.10.2025
«Он же мог меня наказать дома»: Подольская поссорилась с Пресняковым на шоу «Голос. Дети»
17.10.2025
«Мы все делаем одинаково»: Владимир Пресняков рассказал, как сохранить гармонию при совместной работе с супругой
09.10.2025
«Непонятно, где он берет это все»: Владимир Пресняков рассказал о младшем сыне от Подольской
08.10.2025
«Это ведь так клево»: Пресняков рассказал, как радует Подольскую каждый день
07.10.2025
«Мы в шоке, дискредитировали нашу семью»: жена Владимира Преснякова Наталья Подольская обвинила НТВ в клевете
04.10.2025
«Рядом может оказаться кто-то помоложе»: чем рискует Владимир Пресняков, не посещая вечеринки вместе с супругой
19.09.2025
«Мы не общаемся»: Наталья Подольская ответила, как относится к Кристине Орбакайте
11.09.2025
«Это назревало»: Владимир Пресняков раскрыл детали развода уехавшего в США сына Никиты
26.08.2025
Специально сконструировали двойное кресло: Подольская вошла в жюри шоу «Голос. Дети» вместе с Пресняковым
12.08.2025
