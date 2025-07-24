Ещё
Уши
Забыть о ватных палочках:
отоларинголог рассказала о правильной гигиене ушей
24.07.2025
Слава оглохла на одно ухо, но не отменила концерты:
что происходит с певицей
10.06.2025
Шум в ушах и «песок» в глазах: скрытые последствия нарушений прикуса
16.05.2025
Головокружения, потеря мимики и слуха: чем опасен недолеченный отит
18.03.2025
Коррекция ушей, операция на челюсти и отеки: как менялась внешность Павла Прилучного
16.01.2025
«Сами по себе уши оттопыриться не могли»: пластический хирург рассказал об операциях жены Цекало
27.11.2024
Экстремально похудевшая жена Цекало отрицает, что нарастила уши
14.11.2024
Подмосковные врачи достали клеща из уха пенсионера
03.07.2024
ЛОР-врач объяснил, почему нельзя чистить уши ватными палочками
10.11.2023
Девятиклассница в Подольске закапала в ухо суперклей вместо лекарства: извлечь его оказалось очень сложно
06.09.2023
Мать проколола уши новорожденной дочери и подверглась критике
23.08.2023
Возраст выдают мочки: пластический хирург рассказал, как сохранить молодость и красоту ушей
10.08.2023
«Это из-за радиации»: Киркоров частично оглох и пожаловался на боли в конечностях
10.07.2023
У Валерия Леонтьева после двух подтяжек лица деформировались уши
28.03.2023
Певицу Славу срочно прооперировали по неизвестной причине
22.02.2023
Врачи Объединенных Арабских Эмиратов диагностировали у Иды Галич воспаление
27.01.2023
Причины заложенности уха: в каких случаях есть риск потерять слух
28.03.2022
Не только обсуждают и ругают: медицинские причины «горящих» ушей
01.03.2022
Почему нельзя чистить уши ватными палочками и о чем может говорить звон в ушах
01.02.2022
Звон в ушах может говорить о наличии опасных заболеваний
16.02.2021
