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Ученые
Новости
06.10.2023, 22:00
Ученые доказали существование жизни после смерти: но рая там нет
Новости
29.09.2023, 23:00
Как подъем по лестнице и мытье полов могут снизить риск инсульта
Новости
17.09.2023, 20:00
Сколько часов в день надо сидеть, чтобы риск деменции вырос в три раза
Новости
13.09.2023, 05:00
У женщин такого нет: уровень либидо мужчины влияет на продолжительность жизни
Новости
04.09.2023, 21:00
Ради чего Ольга Бузова отказалась от своей фамилии
Новости
31.08.2023, 05:00
Ученые доказали эффективность имбиря против рака
Новости
22.08.2023, 01:00
Как связаны размер груди и тяга к спорту: исследование
Новости
15.08.2023, 01:00
Открытие ученых: победить комаров можно, отключив им слух
Новости
14.08.2023, 08:00
Немецкие ученые: после 60 лет женщины лучше оценивают интим
Новости
13.08.2023, 20:00
Нутрициолог перечислила грибы, повышающие либидо