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Травма
Новости
06.10.2023, 20:00
Четырехлетняя девочка засунула руку в работающую мясорубку и лишилась кисти
Новости
04.10.2023, 13:00
Женщина впала в кому после резкого торможения автобуса
Новости
02.10.2023, 16:00
Подросток оказался под окнами многоэтажки с переломанными ногами из-за слишком громкой музыки
Новости
22.09.2023, 02:00
Карточный долг: школьника пытали в заброшенном доме из-за отчима-игромана
Новости
18.09.2023, 05:00
Скорость до 80 километров в час: восемь человек пострадали из-за аварии на аттракционе
Новости
12.09.2023, 20:00
Скрыли травму под бинтами телесного цвета: стало известно, что на самом деле случилось с Кейт Миддлтон
Новости
17.08.2023, 15:00
Молодой мужчина чудом остался жив после попытки покосить траву
Новости
16.08.2023, 17:00
Переломы и сотрясения: детские батуты опаснее, чем вы думаете
Новости
14.08.2023, 16:00
Возможен летальный исход: что будет, если нырять в непроверенные водоемы
Новости
31.07.2023, 18:00
Больше этого не сделает: Орлова призналась, что не может жить как раньше после серьезной травмы