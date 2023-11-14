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Тимур Хайдаров
Новости
14.11.2023, 11:00
«Это вышло бы на мировые СМИ»: кто доверился хирургу Тимуру Хайдарову после скандала
Новости
13.11.2023, 22:30
Филипп Киркоров нагло нарушил строгое правило в Китае: позволил себе лишнее
Новости
12.10.2023, 19:00
«Они по всему телу»: Гоар Аветисян показала шрамы после операции у Хайдарова
Новости
10.10.2023, 13:00
Подлецы со скальпелем: Максим Фадеев подлил масла в огонь конфликта Хайдарова и Успенской
Новости
04.10.2023, 17:00
Засветила грудь на всю Россию: съемки шоу Малахова закончились скандалом
Новости
31.08.2023, 13:00
Может лишиться заработка: у певицы Славы пропал голос
Новости
17.08.2023, 07:00
После скандала с Хайдаровым Любовь Успенская приняла важное решение: певица официально покидает Россию
Новости
07.08.2023, 16:00
Гузеева сильно удивилась, увидев обновленный пресс Филиппа Киркорова
Новости
04.08.2023, 02:00
«Аполлон»: Хайдаров показал финальные результаты телесных операций Киркорова
Новости
02.08.2023, 11:00
В выражениях не стеснялась: разъяренная певица Слава напала на врача