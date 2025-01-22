Температура

Температура 40: заболевший коронавирусом Денис Мацуев испугался, что умрет на сцене
01.04.2023
Температура, слабость, нет сил: уехавшая Анна Семенович оказалась тяжело больна
21.03.2023
Кто допустил такое: Илье Авербуху влетело за инвалидность Романа Костомарова
03.03.2023
Смертельно опасная температура: с женой Романа Костомарова случилась беда
17.02.2023
Неназванная болезнь на сутки приковала Анну Семенович к постели
31.01.2023
За первые дни болезни температура у Никиты Михалкова выросла до 39,9
10.01.2023
«Мы будем бороться»: врачи спасают Глюкозу с помощью капельниц
22.12.2022
Редчайшее ЧП: температура на борту российского «Союза» поднялась до 50 градусов
16.12.2022
