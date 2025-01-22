Ещё
Мучилась из-за высокой температуры:
россиянка проткнула себе оба глаза шприцом с инсулином
22.01.2025
«Он умирает»:
Лера Кудрявцева рассказала о болезни молодого мужа и посмеялась над ним
21.12.2024
Ветеран пожарной службы заявил, что температура в «Крокусе» могла достигать 700 градусов
25.03.2024
«Я буквально приползла домой»: Кристина Асмус призналась, что серьезно заболела
04.03.2024
В Екатеринбурге женщина с высокой температурой провела в очереди к лору 8,5 часов
31.01.2024
Спала нормально, а утром нашли мертвой: трехмесячная девочка скончалась после высокой температуры
04.12.2023
«Температура, петь невозможно»: концерты Димы Билана состоятся не раньше весны 2024 года
11.10.2023
В Одинцово 16-летний подросток умер на руках у матери из-за скачка температуры
26.09.2023
Втайне увезли на скорой: почему дочь Ларисы Долиной едва не умерла
26.06.2023
Виктория Дайнеко рассказала, как после встречи с Аллой Пугачевой уехала с температурой под 40
16.05.2023
«Я была в шоке»: известная певица узнала о болезни Филиппа Киркорова на съемках клипа
24.04.2023
Страшные муки: мужчины тяжелее переносят температуру, чем женщины
22.04.2023
Температура 40: заболевший коронавирусом Денис Мацуев испугался, что умрет на сцене
01.04.2023
Температура, слабость, нет сил: уехавшая Анна Семенович оказалась тяжело больна
21.03.2023
Кто допустил такое: Илье Авербуху влетело за инвалидность Романа Костомарова
03.03.2023
Смертельно опасная температура: с женой Романа Костомарова случилась беда
17.02.2023
Неназванная болезнь на сутки приковала Анну Семенович к постели
31.01.2023
За первые дни болезни температура у Никиты Михалкова выросла до 39,9
10.01.2023
«Мы будем бороться»: врачи спасают Глюкозу с помощью капельниц
22.12.2022
Редчайшее ЧП: температура на борту российского «Союза» поднялась до 50 градусов
16.12.2022
