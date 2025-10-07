Татьяна Буланова

Николай Басков пошутил на тему балета Татьяны Булановой
«Татьяна разгневается»: танцор Булановой тайно продает мастер-классы по завирусившимся движениям
«Неприятно стало»: автор завирусившегося видео с танцорами Булановой обиделся на певицу
«Кто там судьи?»: Ольга Бузова объяснила завистью насмешки Булановой и Собчак
«Максимум там четыре песни»: Собчак раскрыла интересную деталь из райдера Аллегровой
«Могут схалтурить»: Татьяна Буланова рассказала о реакции на популярность своих танцоров
«Кто я такая? Почему могу себе это позволить?»: Татьяна Буланова назвала пафосных звезд шоу-бизнеса «глупыми»
«Может, его хотят убить»: Татьяна Буланова высмеяла рэпера Тимати
Первая
1
Последняя