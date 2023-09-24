Свадьба

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Кристина Асмус публично высмеяла молоденькую жену Александра Петрова
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«Я счастлива»: Ирина Пегова принимает поздравления со свадьбой
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Известно, почему Меган Маркл не носит обручальное кольцо
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Жениху – 96 лет: Петербург за лето вышел на пятилетний максимум по количеству свадеб
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Шутка с брошенным в лицо невесты тортом обернулась разводом через сутки
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Юлию Барановскую поздравляют с тайной свадьбой
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