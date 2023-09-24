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Свадьба
Новости
24.09.2023, 03:00
Кристина Асмус публично высмеяла молоденькую жену Александра Петрова
Новости
22.09.2023, 13:00
«Я счастлива»: Ирина Пегова принимает поздравления со свадьбой
Новости
14.09.2023, 20:00
Известно, почему Меган Маркл не носит обручальное кольцо
Новости
14.09.2023, 17:00
Жениху – 96 лет: Петербург за лето вышел на пятилетний максимум по количеству свадеб
Новости
09.09.2023, 23:00
Шутка с брошенным в лицо невесты тортом обернулась разводом через сутки
Новости
09.09.2023, 02:00
Юлию Барановскую поздравляют с тайной свадьбой
Новости
04.09.2023, 22:00
18-летняя девушка из приличной семьи: бывший муж Кристины Орбакайте женился в 51 год
Новости
20.08.2023, 23:00
Сняла обручально кольцо и вышла на публику: Меган Маркл подтвердила развод
Новости
15.08.2023, 19:00
Подавшая на развод Мария Погребняк намекнула на скорую свадьбу: на пальце засияло новое кольцо