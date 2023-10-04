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Суд принял неожиданное решение: что произошло с иском Светланы Бондарчук к бывшему мужу
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Грозит до восьми лет тюрьмы: Шакире предъявлены новые обвинения в неуплате налогов
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Бывшая жена Федора Бондарчука подала на него в суд спустя 7 лет после развода
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В Волгограде хирург сломал челюсть пациенту при лечении прикуса
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В Москве врач-терапевт едва не зарезал ножом мигранта на перекрестке
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Пожилой мужчина попытался похитить ребенка прямо в торговом центре
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