Стюардесса

Самая красивая стюардесса России Алёна Писарева о том, что раздражает в пассажирах
Как стать бортпроводником: самая красивая стюардесса России поделилась опытом
«За внешний вид могут оштрафовать»: самая красивая бортпроводница России о нюансах профессии
Встретил улыбчивую девушку в самолете: Владимир Пресняков рассказал о стюардессе, которой посвятил песню
Бортпроводница облила 3-летнюю девочку кипятком во время полета из Москвы в Хургаду
Тело висело на смесителе, рядом лежали бинты: в Химках нашли труп 28-летней стюардессы
Стюардесса перечислила вещи, о которых без стеснения можно просить на борту самолета
Стюардесса перечислила самые странные просьбы пассажиров в самолете
Первая
1
Последняя