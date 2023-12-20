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Новости
20.12.2023, 17:00
Названы самые модные модели шуб: что выбирают голливудские звезды
Новости
09.12.2023, 08:00
62-летняя Арина Шарапова появилась на людях в прозрачной блузке: строила глазки
Новости
05.12.2023, 19:00
Бабушкина эстетика: Лисовец объяснил, как носить меховые шапки и быть в тренде
Новости
01.12.2023, 02:00
Сапоги-копыта и «голые» балетки: составлен список самой модной обуви в мире
Новости
27.11.2023, 08:00
В чем встречать 2024 год Дракона: актуальные оттенки, прически и маникюр
Новости
23.11.2023, 06:00
«Делает это в полной мере»: молодую жену Диброва поставили в пример всем девушкам
Новости
13.11.2023, 16:00
Стилист Лисовец назвал неожиданные аксессуары, которые будут в тренде
Новости
12.11.2023, 16:00
Мода на комфорт: главные тренды осени-зимы 2023 от Сергея Зверева
Новости
12.11.2023, 09:00
Названы самые модные платья 2024 года
Новости
08.11.2023, 18:30
Время блистать: в чем встречать год Зеленого Деревянного Дракона
Новости
07.11.2023, 11:00
Хит сезона: российский стилист назвал самую трендовую юбку осени
Новости
31.10.2023, 10:30
Российский звездный стилист назвал главный тренд этой осени
Новости
29.10.2023, 18:30
Почему российские знаменитости перестали одеваться со вкусом
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28.10.2023, 14:00
Доставайте ярко-красные колготки: Александр Рогов о самых «кричащих» трендах этой осени
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