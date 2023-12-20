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Бабушкина эстетика: Лисовец объяснил, как носить меховые шапки и быть в тренде
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Сапоги-копыта и «голые» балетки: составлен список самой модной обуви в мире
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«Делает это в полной мере»: молодую жену Диброва поставили в пример всем девушкам
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Время блистать: в чем встречать год Зеленого Деревянного Дракона
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Хит сезона: российский стилист назвал самую трендовую юбку осени
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Российский звездный стилист назвал главный тренд этой осени
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Доставайте ярко-красные колготки: Александр Рогов о самых «кричащих» трендах этой осени
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