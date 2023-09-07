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Новости
07.09.2023, 08:00
Что делать, если арендодатель увеличил плату для жильцов съемной квартиры
Новости
02.09.2023, 23:00
Грозит травмой: срочно замените ушные палочки на это
Новости
29.08.2023, 01:00
Учтите при покупке билета: выдержит ли вас верхняя полка в поезде
Новости
27.08.2023, 20:00
Никто и не знал: раскрыт секрет идеальных макарон
Новости
27.08.2023, 14:00
Найдется дома у каждого: что нужно съесть перед полетом на самолете
Новости
25.08.2023, 10:00
Больше ни одной слезинки: как правильно нарезать лук с помощью холодильника
Новости
24.08.2023, 01:00
Как новенькие: самый простой способ очистить золотые украшения
Новости
08.08.2023, 05:00
Сначала проверьте состояние стоп: шесть правил перехода с летней обуви на осеннюю
03.08.2023, 13:00
Вместо дорогих средств: использованные чайные пакетики можно применять в быту