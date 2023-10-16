Сон

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Не торопитесь пить снотворное: решить проблемы со сном поможет одна простая вещь
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Названа правильная поза для сна при гриппе и ОРВИ
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Услышала желудок изнутри: американка съела наушник, но он работал даже в животе
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Бактерий больше, чем на сиденье унитаза: как часто надо менять простыни и наволочки
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Объясняет стоматолог: зачем очищать нос каждый вечер перед чисткой зубов
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Какие три черты характера мешают человеку нормально спать
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