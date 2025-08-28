Ещё
Собака
«Это очень личное»:
Стоцкая выразила готовность помочь потерявшему друга Киркорову
28.08.2025
Новый удар:
Филипп Киркоров сообщил о горе в семье
27.08.2025
«Помню, что было страшно»: на актрису Елену Николаеву чуть не напала стая бездомных собак
26.08.2025
«Произвела фурор»: Яна Рудковская похвасталась сумкой в виде умершей собаки
25.08.2025
«Есть высокопоставленный брат»: зоозащитница заявила о связях живодера из Владикавказа, который разбил череп псу
12.08.2025
Нетрезвый мужчина «поймал» две пули в ногу из-за замечания о собаке
08.08.2025
«Нам очень больно и тяжело»: умер знаменитый пес-пухляш Кругетс, весивший 100 кг
31.07.2025
«Нервный срыв у нее был»: Ольге Бузовой потребовались помощь врачей и капельницы
25.07.2025
«Навсегда в моем сердце»: в семье Ольги Бузовой случилось горе
22.07.2025
Осколок попал в голову: в Воронеже дрон ВСУ убил мужчину, который попытался спасти собаку
17.07.2025
«Глазки уже не видят, состояние критическое»: у Ольги Бузовой умирает любимая собака Ева
16.07.2025
«Уже научилась плавать»: у Мити Фомина случилось пополнение в семействе
11.07.2025
Жители Люберец пожаловались на рабочих из Вьетнама за разведение собак на еду
11.07.2025
Александру Трусову и Макара Игнатова поздравляют с пополнением в семье
06.07.2025
«Наслаждайся раем, малыш»: Марк Цукерберг сообщил о тяжелой утрате
30.06.2025
Ударили по голове и вырвали волосы: петербурженку избили из-за корги-питомца без поводка
29.06.2025
Россиянин открыл стрельбу по женщине после ссоры из-за выгула собак
09.06.2025
Пчелы насмерть закусали собаку и напали на двух человек в российском городе
05.06.2025
Мать рассказала о нападении алабая на ее шестилетнего ребенка в Подмосковье
12.05.2025
«Стал выкручивать мне пальцы, полез в драку»: Сергей Зверев заявил, что на него напали
08.05.2025
