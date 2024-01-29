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Снег
Новости
29.01.2024, 15:00
В Москве ожидается мрачная неделя: синоптик рассказал о погоде
Новости
17.01.2024, 10:00
В Москве 18 января ожидается рекордный снегопад
Новости
15.01.2024, 03:00
Синоптик пообещал москвичам мягкую и снежную зимнюю погоду
Новости
30.12.2023, 15:00
В канун Нового года: москвичей ждет «снежная каша на дорогах»
Новости
17.12.2023, 03:00
540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
Новости
14.12.2023, 20:00
Будет тяжело: москвичей предупредили об опасностях на дорогах из-за непогоды
Новости
09.12.2023, 20:00
Москвичей предупредили о продолжительном снегопаде в ближайшие дни
Новости
05.12.2023, 22:00
Снег таять не будет: высота сугробов в Москве достигла рекордных значений
Новости
05.12.2023, 17:00
Зависит от сложности работы: сколько стоит откопать машину из сугроба в Москве
Новости
04.12.2023, 16:00
Рекордные сугробы, морозы и ветер: аномалии погоды в регионах России
Новости
04.12.2023, 12:00
Аномальные холода «ударят» по России: в каких регионах ожидается опасная погода в ближайшее время
Новости
03.12.2023, 13:00
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: что ждет жителей столицы
Новости
03.12.2023, 11:00
Как избежать штрафа за снег: предупреждение от юриста
Новости
02.12.2023, 12:00
Синоптик предупредил москвичей о погодных изменениях в эту субботу
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