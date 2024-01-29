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В Москве ожидается мрачная неделя: синоптик рассказал о погоде
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В Москве 18 января ожидается рекордный снегопад
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Синоптик пообещал москвичам мягкую и снежную зимнюю погоду
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В канун Нового года: москвичей ждет «снежная каша на дорогах»
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540 тысяч россиян остались без электричества из-за непогоды
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Будет тяжело: москвичей предупредили об опасностях на дорогах из-за непогоды
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Москвичей предупредили о продолжительном снегопаде в ближайшие дни
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Снег таять не будет: высота сугробов в Москве достигла рекордных значений
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Зависит от сложности работы: сколько стоит откопать машину из сугроба в Москве
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Рекордные сугробы, морозы и ветер: аномалии погоды в регионах России
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Аномальные холода «ударят» по России: в каких регионах ожидается опасная погода в ближайшее время
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В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: что ждет жителей столицы
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Как избежать штрафа за снег: предупреждение от юриста
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Синоптик предупредил москвичей о погодных изменениях в эту субботу
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