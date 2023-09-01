Смерть

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Старушка умерла и лежала в квартире три года, превращаясь в мумию
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Озвучены последние слова принцессы Дианы перед смертью
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Пламя охватило волосы и шею: 93-летняя старушка загорелась после попытки закурить
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Рядом был автомобиль ритуальных услуг: женщина умерла прямо на рынке
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Вдова Юдашкина вернулась из отпуска в Майами с другим мужчиной
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Вечером готовили ужин, а утром умерли: в квартире с тремя детьми найдены трупы супругов
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Мужчина неизвестным образом проник в канализацию и задохнулся испарениями
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Расчленил по кусочкам и спрятал во дворе: подробности жестокого убийства 29-летнего парня
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Сорвала все маски: после смерти мужа Ирина Хакамада показала себя настоящую
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Этот яд есть в каждом доме: от чего умерли отец и сын, чьи мумии нашли в Екатеринбурге
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Мешок с человеческими костями и зубами нашли в мусорном баке в центре Москвы
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Отец и сын умерли вместе в квартире и пролежали пять лет, превратившись в мумии
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Скрывали до победного: о чем молчали коллеги умершего Владимира Меньшова
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Отмечали выходные: двое россиян связали и сожгли знакомого
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Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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