Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
Смартфон
В Подмосковье китайские телефоны стали причиной пожара в трехкомнатной квартире
14.03.2025
У школьника из Нижегородской области взорвался китайский телефон
05.12.2024
Смартфон загорелся в руках у российского студента
04.12.2024
На разъеме остались видны следы зубов: второклассник засунул в рот шнур зарядного устройства и погиб
02.05.2024
Проблемы с кожей и боли в спине: врач рассказала о влиянии смартфона на организм
13.11.2023
Родители отняли смартфон: четвероклассница в Москве перед смертью поругалась в мамой
13.09.2023
В Москве подростки сбежали от приемной матери, которая запретила пользоваться смартфонами
20.06.2023
Сильно испортить зрение или ослепнуть: названы последствия постоянного использования смартфона
13.03.2023
В Японии девочка-подросток жестоко убила родную мать во сне из-за смартфона
18.01.2023
Как определить слежку в смартфоне и не допустить утечки личных данных
07.02.2022
Проблема поколения Z: пользователи смартфонов рискуют здоровьем суставов
01.02.2022
Жизнь в онлайне: как сидеть в телефоне и не потерять зрение
03.11.2021
Какие функции смартфона стоит отключить, чтобы спасти личные данные
20.10.2021
За нами следят? Надо ли отключать функцию геолокации на телефоне
08.10.2021
Пять типов приложений, которые немедленно надо удалить со смартфона
12.02.2021
Названы губительные последствия сна рядом с телефоном
14.01.2021
Врачи объяснили, почему нужно выключать мобильный телефон на ночь
18.12.2020
Невролог объяснила опасность сна рядом со смартфоном
15.12.2020
Девушка уронила в ванну телефон и погибла
10.12.2020
Назван способ избежать звонков с неизвестных номеров
09.12.2020
Первая
1
Последняя