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Новости
31.08.2023, 23:00
В долгах как в шелках: у Аллы Пугачевой появились новые проблемы в РФ
Новости
29.08.2023, 15:00
Лариса Долина в штанах с дырой в интересном месте опозорилась на людях
Новости
26.08.2023, 23:00
Печальная правда: тяжелобольного Плужникова вернули в шоу «Голос» не просто так
Новости
23.08.2023, 01:00
Его знает каждый: кто может заменить Гузееву в шоу «Давай поженимся!»
Новости
22.08.2023, 17:00
Связывали два раза: самолет экстренно сел в Красноярске из-за напившегося дебошира
Новости
21.08.2023, 12:00
Репутацию не отмыть: известно, кто увел мужа Алсу из семьи
Новости
20.08.2023, 13:00
Пьяная пассажирка самолета выдвинула одно требование, из-за которого попала в тюрьму
Новости
15.08.2023, 11:00
«Поменялся Игорь»: жена Николаева рассказала о его приемной дочери
Новости
12.08.2023, 15:00
Забыли про стыд: Джигурда и Волочкова вновь устроили беспредел на глазах у всех
Новости
08.08.2023, 17:00
Житель Перми издевался над женой с детьми и отобрал у них единственное жилье
Новости
27.07.2023, 12:00
Максим Галкин* испортил отношения Пугачевой с дочерью Орбакайте
НАШ ШОУБИЗ
23.07.2023, 22:00
Сбежал от жены со скандалом: Агутин расстался с Варум во время концерта
Новости
23.07.2023, 05:00
Сделал только хуже: певица Слава стала жертвой известного пластического хирурга
Новости
22.07.2023, 23:00
Развод не за горами: тяжелобольная Заворотнюк пошла на отчаянные меры ради спасения брака
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