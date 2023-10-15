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Новости
15.10.2023, 05:00
Россиян предупредили об опасном хрусте шеи
Новости
06.10.2023, 14:00
Как отличить простое головокружение от опасной болезни: засеките время
Новости
29.09.2023, 12:00
Как предугадать развитие агрессивного рака: обратите внимание на этот симптом
Новости
26.09.2023, 07:00
Легко спутать с отравлением: названы самые неожиданные признаки инфаркта
Новости
04.09.2023, 15:00
Как предупредить мгновенную смерть: три тревожных сигнала организма
Новости
20.08.2023, 05:00
Как предупредить инфаркт задолго до приступа: пять неожиданных симптомов
Новости
10.08.2023, 14:00
Медлить опасно: эти симптомы укажут на серьезные проблемы со слухом
Новости
06.08.2023, 20:00
Даже один бокал в день: употребление вина может грозить раком
Новости
05.08.2023, 09:00
Медлить нельзя: эти четыре симптома укажут на тромб