Школа

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Заставляли раздеваться: учительница уволилась из-за травли внука
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Более сотни школьниц госпитализированы после вспышки загадочной болезни
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«Там же школы!»: рекламный щит с матом разместили в самом центре города
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Учителям и родителям установили запрет на общение в мессенджерах
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Стало известно, на что в школе не имеют права просить деньги с родителей
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Изъяли автомат, патроны и пистолеты: 16-летний житель Липецкой области готовил теракт в школе
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