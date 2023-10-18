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Школа
Новости
18.10.2023, 16:00
Заставляли раздеваться: учительница уволилась из-за травли внука
Новости
05.10.2023, 14:00
Более сотни школьниц госпитализированы после вспышки загадочной болезни
Новости
03.10.2023, 14:00
«Там же школы!»: рекламный щит с матом разместили в самом центре города
Новости
01.10.2023, 03:00
Учителям и родителям установили запрет на общение в мессенджерах
Новости
22.09.2023, 17:00
Стало известно, на что в школе не имеют права просить деньги с родителей
Новости
12.09.2023, 16:00
Изъяли автомат, патроны и пистолеты: 16-летний житель Липецкой области готовил теракт в школе
Новости
06.09.2023, 14:00
Отца оштрафовали на 15 тысяч: учениц не пустили на порог школы
Новости
05.09.2023, 12:00
Пожилую учительницу музыки обвинили в изнасиловании ученицы
Новости
02.09.2023, 08:00
Как сложилась судьба первоклассницы, у которой не было «никакого праздника» 1 сентября
Новости
01.09.2023, 15:00
Родители школьников подрались с охранниками на праздничной линейке