Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
Шеннен Доэрти
«Это страшно»:
коллега Шеннен Доэрти по «Беверли-Хиллз, 90210» высказалась о ее смерти
Раскрыта сумма долгов умершей от рака звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти
«Она не была готова уйти, потому что любила жизнь»: врач рассказал о последнем разговоре с Шеннен Доэрти
«Чтобы похороны были похожи на праздник любви»: больная раком Шеннен Доэрти заранее готовилась к смерти
«Моя красивая девочка и сердечко»: мать Шеннен Доэрти прервала молчание после смерти актрисы
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти за день до смерти развелась с мужем-изменщиком, желавшим получить ее наследство
«Мир без нее стал меньше»: Алисса Милано, враждовавшая с Шеннен Доэрти, высказалась о смерти актрисы
Выглядела счастливой: появилось последнее фото звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти
Готовится к худшему: звезда «Зачарованных» с терминальной стадией рака планирует путешествие
Шеннен Доэрти назвала причину своего увольнения из «Беверли-Хиллз 90210»
От яркой бунтарки до борющейся с раком: как Шеннен Доэрти потеряла свою красоту
«Мне еще есть, чем заняться»: больная раком Шэннен Доэрти снялась для глянцевого журнала
«У меня рак 4-й степени»: звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти рассказала о возвращении болезни
«Мы все больше похожи друг на друга»: победившая рак Шеннен Доэрти наслаждается романтикой с мужем
«Я собираюсь просто дышать»: Шеннен Доэрти сообщила о ремиссии рака
«Мне страшно»: Шеннен Доэрти рассказала о лучевой терапии
«Это разрушает тебя и строит заново»: Шеннен Доэрти рассказала о своем опыте борьбы с раком
Спорт это жизнь: Шеннен Доэрти посетила тренировку спустя несколько часов после химиотерапии
Лечение Шеннен Доэрти от рака оплатит некомпетентный менеджер
Болезнь Шеннен Доэрти обнаружила ее собака
Первая
1
Последняя