Шеннен Доэрти

«У меня рак 4-й степени»: звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти рассказала о возвращении болезни
«Мы все больше похожи друг на друга»: победившая рак Шеннен Доэрти наслаждается романтикой с мужем
«Я собираюсь просто дышать»: Шеннен Доэрти сообщила о ремиссии рака
«Мне страшно»: Шеннен Доэрти рассказала о лучевой терапии
«Это разрушает тебя и строит заново»: Шеннен Доэрти рассказала о своем опыте борьбы с раком
Спорт это жизнь: Шеннен Доэрти посетила тренировку спустя несколько часов после химиотерапии
Лечение Шеннен Доэрти от рака оплатит некомпетентный менеджер
Болезнь Шеннен Доэрти обнаружила ее собака
Первая
1
Последняя