Shakira
Жерар Пике показал новое фото подросших сыновей Шакиры
Агент Шакиры опроверг слухи о расставании певицы с Жераром Пике
Шакира и Жерар Пике расстались после семи лет отношений?
СМИ обсуждают разрыв Шакиры и Жерара Пике
Бордовый латекс и золотые цепи: Шакира представила новый клип на песню Perro Fiel
«Свадьба века»: Лионель Месси и Антонелла Рокуццо устроили роскошную церемонию бракосочетания
Яркие ароматы осени
Аромат Aphrodisiac Elixir Shakira – зелье соблазнения
Шакира ответит за купание в фонтане
Шакира готовится стать мамой
Шакира готова стать мамой
Шакира мечтает о большой семье
Шакира открыла школу
Шакира поможет детям во всем мире
Шакира выпустит свою линию косметики
Шакира распродала свой гардероб
Шакира
Шакира заставляет своего жениха подписать брачный контракт
Певица Шакира выходит замуж
