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Новости
02.09.2023, 03:00
Забудьте о них немедленно: названы два самых опасных способа контрацепции
Новости
19.08.2023, 21:00
Не делать эпиляцию и не заниматься сексом: как подготовиться к посещению гинеколога
Новости
17.08.2023, 01:00
Используете неправильно: как нужно заниматься сексом в презервативе, чтобы не заразиться инфекциями
Новости
14.08.2023, 08:00
Немецкие ученые: после 60 лет женщины лучше оценивают интим
Новости
13.08.2023, 20:00
Нутрициолог перечислила грибы, повышающие либидо
Новости
10.08.2023, 19:00
Врач раскрыл главный секрет хорошего секса: все дело в ужине
Новости
10.08.2023, 08:00
Россиянки ответили, на каком свидании готовы перейти к сексу
Новости
02.08.2023, 23:00
В восемь раз дольше: урологи назвали способ увеличить длительность секса
Новости
26.07.2023, 00:02
Названа польза регулярного секса для гипертоников