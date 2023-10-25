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Пригрозили полицией: жену комика Ильи Соболева выгнали из самолета с грудным ребенком
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Ссора возлюбленных в бизнес-классе перепугала пассажиров самолета
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Рейс в Нидерландах задержали на несколько часов из-за комара на борту
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Стюардесса рассказала россиянам, за какую реплику могут не пустить в самолет и аннулировать билет
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Как узнать земляка в самолете: русских пассажиров выделяет одна характерная черта
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Пассажиры аплодировали: пара занялась сексом в туалете самолета
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