Роман Костомаров

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Как выглядела первая жена Костомарова, из-за которой мать фигуриста ненавидела Домнину
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Жулин рассказал, как ввел штрафы для Костомарова за употребление алкоголя перед тренировками
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Фигурист Костомаров рассказал о моменте, когда почувствовал полное опустошение в жизни
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Выглядит опасно: врач сообщил о неожиданных рисках для здоровья Костомарова
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Не зря потратил миллионы: Костомарову сообщили об исполнении его мечты
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Первая звонить не станет: Татьяна Тарасова больше не разговаривает с Костомаровым
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