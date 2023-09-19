Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Похоронили
Роман Костомаров
Новости
19.09.2023, 02:00
Как выглядела первая жена Костомарова, из-за которой мать фигуриста ненавидела Домнину
Новости
18.09.2023, 20:00
Жулин рассказал, как ввел штрафы для Костомарова за употребление алкоголя перед тренировками
Новости
17.09.2023, 23:00
Фигурист Костомаров рассказал о моменте, когда почувствовал полное опустошение в жизни
Новости
15.09.2023, 06:00
Выглядит опасно: врач сообщил о неожиданных рисках для здоровья Костомарова
Новости
08.09.2023, 08:00
Не зря потратил миллионы: Костомарову сообщили об исполнении его мечты
Новости
24.08.2023, 17:00
Первая звонить не станет: Татьяна Тарасова больше не разговаривает с Костомаровым
Новости
23.08.2023, 13:00
Не без поддержки жены: Роман Костомаров вышел на лед после ампутации стоп
Новости
04.08.2023, 06:00
Оставила Костомарова дома: Оксана Домнина вынуждена работать за двоих
Новости
29.07.2023, 00:00
«Безумно жаль»: что происходит с Домниной после болезни Костомарова