Ремонт

В доме, где будет жить актер Михаил Ефремов, идет ремонт и водят экскурсии
03.04.2025
Костенко показала интерьер дома и заявила, что он принадлежит ей
20.02.2025
«Рациональнее продать»: риелтор оценил стоимость ремонта замка Галкина* и Пугачевой в Грязи
06.02.2025
Сюрпризы из Дубая: купить квартиру и полгода ждать разрешения на ремонт, а потом караулить мебель
01.02.2025
«Мне угрожают»: проживающая в центре Москвы Наталья Фатеева пожаловалась на коммунальщиков
22.12.2024
В Подмосковье 61-летнего мужчину убило током при поклейке обоев
25.10.2024
«У меня на него большие планы»: Костенко раскрыла детали ремонта дома, подаренного Тарасовым
01.10.2024
Александра Трусова показала интерьер новой квартиры и нарвалась на критику
26.09.2024
