Рекомендации

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23.10.2023, 05:00
Назван возраст, в котором нужно выходить на пенсию
Новости
22.10.2023, 18:00
Поставь это дома: какие растения защитят от тараканов
Новости
08.10.2023, 17:00
Телефонный этикет: почему нельзя отправлять голосовые сообщения
Новости
01.10.2023, 22:00
Будет гнить в желудке: с чем опасно есть творог
Новости
24.09.2023, 22:00
Нельзя есть: почему фастфуд вызывает рак органов ЖКТ
Новости
17.09.2023, 20:00
Сколько часов в день надо сидеть, чтобы риск деменции вырос в три раза
Новости
16.09.2023, 20:00
Что нельзя делать из-за угрозы рака
Новости
03.09.2023, 12:00
Через сколько дней после курортного романа нужно сделать анализ на венерические болезни
Новости
29.07.2023, 23:00
Врач рассказал, почему опасно брать телефон в туалет