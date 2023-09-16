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Новости
16.09.2023, 20:00
Что нельзя делать из-за угрозы рака
Новости
09.09.2023, 15:00
Теперь на больничной койке: автор хита «По полюшку» обвинила Успенскую в развитии рака
Новости
06.09.2023, 22:00
«Можно болеть и не знать»: симптомы рака печени, которые легко упустить
Новости
31.08.2023, 05:00
Ученые доказали эффективность имбиря против рака
Новости
18.08.2023, 23:00
Насколько реально заразиться раком: врач ответил, при каких условиях это возможно
Новости
11.08.2023, 12:00
Не 10 тысяч: сколько шагов нужно проходить в день для снижения риска смерти
Новости
10.08.2023, 03:00
Привязывали к кровати: отец Фриске рассказал об ужасах, которые творились с певицей
Новости
06.08.2023, 20:00
Даже один бокал в день: употребление вина может грозить раком
Новости
31.07.2023, 19:32
Срочно обратите на это внимание: какой сигнал организма может указывать на развитие рака