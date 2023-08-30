Происшествие

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Пламя охватило волосы и шею: 93-летняя старушка загорелась после попытки закурить
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Рядом был автомобиль ритуальных услуг: женщина умерла прямо на рынке
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В Сети появилось видео с горящим мужчиной в московском кафе: в огне была половина тела
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Смертельная вспышка: три человека умерли, употребив молочные коктейли
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Гулял по просьбе полиции: прохожие заметили на улице абсолютно голого мужчину
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Позвонил в дверь и закрыл глазок рукой: россиянин зарезал тетю из-за дачи
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Молодой мужчина чудом остался жив после попытки покосить траву
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В Москве обнаружили мумию 79-летней пенсионерки: удивитесь, сколько она пролежала в квартире
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К такому их жизнь не готовила: пассажиры самолета провели 6 часов без туалета
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Вез коляску по обочине: в Бурятии двухмесячный ребенок погиб во время прогулки с 19-летним отцом
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Яд вызывает эрекцию и одышку: супермаркет закрыли из-за опасного паука в бананах
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Свыше 50 человек пострадавших и десятки домов без окон: в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
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Едва не лишилась жизни: женщина провела 8 дней в коме из-за бюстгальтера
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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