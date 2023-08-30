Происшествие

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Новости
30.08.2023, 16:00
Пламя охватило волосы и шею: 93-летняя старушка загорелась после попытки закурить
Новости
28.08.2023, 15:00
Рядом был автомобиль ритуальных услуг: женщина умерла прямо на рынке
Новости
23.08.2023, 19:00
В Сети появилось видео с горящим мужчиной в московском кафе: в огне была половина тела
Новости
21.08.2023, 20:00
Смертельная вспышка: три человека умерли, употребив молочные коктейли
Новости
19.08.2023, 13:00
Гулял по просьбе полиции: прохожие заметили на улице абсолютно голого мужчину
Новости
18.08.2023, 05:00
Позвонил в дверь и закрыл глазок рукой: россиянин зарезал тетю из-за дачи
Новости
17.08.2023, 15:00
Молодой мужчина чудом остался жив после попытки покосить траву
Новости
17.08.2023, 09:00
В Москве обнаружили мумию 79-летней пенсионерки: удивитесь, сколько она пролежала в квартире
Новости
17.08.2023, 03:00
К такому их жизнь не готовила: пассажиры самолета провели 6 часов без туалета
Новости
15.08.2023, 07:00
Вез коляску по обочине: в Бурятии двухмесячный ребенок погиб во время прогулки с 19-летним отцом
Новости
14.08.2023, 20:00
Отмечали выходные: двое россиян связали и сожгли знакомого
Новости
12.08.2023, 02:00
Яд вызывает эрекцию и одышку: супермаркет закрыли из-за опасного паука в бананах
Новости
09.08.2023, 18:00
Свыше 50 человек пострадавших и десятки домов без окон: в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Новости
22.07.2023, 15:00
Едва не лишилась жизни: женщина провела 8 дней в коме из-за бюстгальтера