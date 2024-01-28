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Синоптик Цыганков: в Москву придет долгожданное потепление в начале февраля
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Синоптик пообещал москвичам мягкую и снежную зимнюю погоду
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В канун Нового года: москвичей ждет «снежная каша на дорогах»
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На следующей неделе в столицу придет «очень мягкая зима»: синоптик
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«Встречаем зимние оттепели»: синоптик порадовал москвичей
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Ретроградный меркурий наступает: что можно и категорически нельзя делать в это время
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Главный синоптик страны предупредил россиян о погодных аномалиях
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Москвичей предупредили о продолжительном снегопаде в ближайшие дни
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Магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь
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Рекордные сугробы, морозы и ветер: аномалии погоды в регионах России
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Людей, рожденных в эти годы, ждут приятные сюрпризы в декабре: проверьте себя
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В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: что ждет жителей столицы
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Синоптик предупредил москвичей о погодных изменениях в эту субботу
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В Москве осень завершится метелью, а зима начнется с 12-градусных морозов
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