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18.09.2023, 12:00
Эти продукты помогут сохранить здоровье сердца: советы кардиолога
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08.09.2023, 20:00
Приведут к подагре: срочно исключите эти орехи из рациона
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06.09.2023, 08:00
Отвечает диетолог: почему при болезни почек нельзя есть мясо
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03.09.2023, 23:00
Откажитесь от этого, если часто бегаете в туалет: пять продуктов с мочегонным эффектом
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31.08.2023, 17:00
Как убить всю пользу продукта: главная ошибка при заморозке овощей
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30.08.2023, 18:00
Больше никакого «Доширака»: в России ожидается дефицит лапши
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19.08.2023, 23:00
Вы это делаете неправильно: как нужно есть дыню
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18.08.2023, 17:00
Употреблять нельзя: этот продукт приносит вместо пользы лишь вред организму
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03.08.2023, 23:00
Названы продукты, способные сделать грудь красивой
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27.07.2023, 14:00
Врач объяснила, как правильно выбрать арбуз, чтобы не отравиться