Призрак
«Часто посещает меня»:
призрак умершего Мэттью Перри приходит к его коллеге из сериала «Друзья»
20.05.2024
«Хочет заняться сексом»:
Карди Би сообщила, что ее домогается призрак
27.09.2023
Сбитую автобусом женщину спас явившийся к ней призрак мужа
29.03.2023
Призрак умершей матери помог турецким спасателям отыскать детей под завалами после землетрясения
14.02.2023
Женщина вышла замуж за призрака и пожаловалась на его пьянство в медовый месяц
08.12.2022
Пользователи Сети жестко раскритиковали женщину, обручившуюся с призраком
14.08.2019
Во Франции продается дом за 1 евро
29.01.2013
