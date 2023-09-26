Преступление

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Взяла с собой парня для прикрытия: девушка вынесла из секс-шопа сразу несколько дорогих игрушек
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Моет полы в ее доме: новый возлюбленный Бритни Спирс оказался бывшим преступником
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Изъяли автомат, патроны и пистолеты: 16-летний житель Липецкой области готовил теракт в школе
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Снимал и продавал: у школьного педагога нашли коллекцию порно с учениками
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Желающий подзаработать организатор похорон нанял киллера для убийства всей семьи бизнесмена
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Расчленил по кусочкам и спрятал во дворе: подробности жестокого убийства 29-летнего парня
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