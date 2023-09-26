Преступление

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Новости
26.09.2023, 14:00
Взяла с собой парня для прикрытия: девушка вынесла из секс-шопа сразу несколько дорогих игрушек
Новости
15.09.2023, 17:00
Моет полы в ее доме: новый возлюбленный Бритни Спирс оказался бывшим преступником
Новости
12.09.2023, 16:00
Изъяли автомат, патроны и пистолеты: 16-летний житель Липецкой области готовил теракт в школе
Новости
01.09.2023, 08:00
Снимал и продавал: у школьного педагога нашли коллекцию порно с учениками
Новости
19.08.2023, 01:00
Желающий подзаработать организатор похорон нанял киллера для убийства всей семьи бизнесмена
Новости
18.08.2023, 07:00
Расчленил по кусочкам и спрятал во дворе: подробности жестокого убийства 29-летнего парня
Новости
18.08.2023, 05:00
Позвонил в дверь и закрыл глазок рукой: россиянин зарезал тетю из-за дачи
Новости
08.08.2023, 19:00
Насиловал семь лет: 17-летняя девочка рассказала о домогательствах отчима на глазах у младшего брата
Новости
08.08.2023, 15:00
Жалел себя, а не ее: зарезавший 17-летнюю подругу подросток на допросе назвал причину убийства
Новости
03.08.2023, 01:00
Четверо мигрантов проникли в чужую квартиру в Москве и изнасиловали женщин