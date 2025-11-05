Полина Гагарина

Подарили вазы, тарелки и бокалы: свадьба Натальи Подольской и Владимира Преснякова не окупилась
Уехавшего в Италию Константина Меладзе заподозрили в авторстве новой песни российской группы
Обнимались и мило шептались: Полина Гагарина появилась на публике с новым кавалером
Полина Гагарина заговорила о третьем браке: жесткое решение певицы
Звездач: Полина Гагарина заработает более 20 млн рублей за концерт в Мытищах
Гагарина, Шура и Тимати потеряли на бизнесе десятки миллионов рублей
Полину Гагарину поймали на закрытой вечернике в объятиях бывшего мужа
Полина Гагарина и рэпер Баста заработали сотни миллионов на рекламе и ресторанах
