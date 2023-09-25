Полиция

Новости
Женщина выставила объявление о продаже ребенка в разделе «Животные»
Новости
Посетители кладбища нашли труп пожилой женщины
Новости
В Волгограде хирург сломал челюсть пациенту при лечении прикуса
Новости
В Москве врач-терапевт едва не зарезал ножом мигранта на перекрестке
Новости
Пожилой мужчина попытался похитить ребенка прямо в торговом центре
Новости
Пенсионерка продала квартиру и таинственно исчезла из родного города
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.