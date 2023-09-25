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Новости
25.09.2023, 13:30
Женщина выставила объявление о продаже ребенка в разделе «Животные»
Новости
25.09.2023, 13:00
Посетители кладбища нашли труп пожилой женщины
Новости
24.09.2023, 18:00
В Волгограде хирург сломал челюсть пациенту при лечении прикуса
Новости
24.09.2023, 08:00
В Москве врач-терапевт едва не зарезал ножом мигранта на перекрестке
Новости
17.09.2023, 18:00
Пожилой мужчина попытался похитить ребенка прямо в торговом центре
Новости
17.09.2023, 07:00
Пенсионерка продала квартиру и таинственно исчезла из родного города
Новости
12.09.2023, 12:00
Изрезанный труп мужчины с отрубленной головой обнаружили в парке
Новости
01.09.2023, 08:00
Снимал и продавал: у школьного педагога нашли коллекцию порно с учениками
Новости
22.08.2023, 17:00
Связывали два раза: самолет экстренно сел в Красноярске из-за напившегося дебошира
Новости
20.08.2023, 21:00
10-летний мальчик арестован из-за мочеиспускания за автомобилем матери