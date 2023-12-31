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Новости
31.12.2023, 10:00
Как не набрать вес на новогодних праздниках: советы от тренера
Новости
17.12.2023, 22:00
Хочется упасть и задрать ноги: Глюкоза рассказала, как продвигается ее подготовка к Новому году
Новости
09.12.2023, 14:00
Как не набрать вес после диеты: назван работающий способ похудения
Новости
08.12.2023, 19:00
Исхудавшая Лолита вышла на сцену и напугала зрителей
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04.12.2023, 11:00
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть на 14 килограммов за лето
Новости
02.12.2023, 14:00
За четыре минуты в день: как сделать живот плоским без изнуряющих диет
Новости
02.12.2023, 08:00
Актриса Николь Кидман находится на грани истощения: что говорит муж
Новости
15.11.2023, 12:00
Оставленная Иглесиасом Курникова похудела до истощения: как сейчас выглядит спортсменка
Новости
08.11.2023, 23:00
Скоро исчезнет: появились пугающие фото похудевшей до анорексии Меган Маркл
Новости
29.10.2023, 02:00
«Потеряла шарм»: Ирина Пегова ответила на критику своей внешности после похудения
Новости
24.10.2023, 23:00
Никаких строгих диет: врач назвала две ошибки, которые не дают похудеть
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20.10.2023, 07:00
Пейте это на ночь и худейте во сне: три лучших напитка для борьбы с лишним весом