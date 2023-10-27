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27.10.2023, 16:00
Климатолог Кислов: на Россию обрушатся ледяные дожди
Новости
27.10.2023, 12:30
Достаем зимние вещи: какой погоды ожидать в Москве в последние выходные октября
Новости
26.10.2023, 19:30
Какая погода ожидается в Москве и области в ближайшие три дня
Новости
26.10.2023, 17:30
До 10 см: Москву завалит снегом 27 октября
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26.10.2023, 11:30
Москвичей ждет снегопад и похолодание до минус двух градусов
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25.10.2023, 21:20
До плюс 7 градусов: когда в Москву вернется тепло
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25.10.2023, 15:00
На Россию надвигается сильнейшая магнитная буря: как ее пережить
Новости
25.10.2023, 12:30
Синоптик предупредил о температуре ниже нормы в Москве: когда ждать морозов
Новости
25.10.2023, 06:00
Синоптик предсказал 10 сантиметров снега в Москве до конца октября
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24.10.2023, 20:00
Погода исправится: москвичей ждут теплые дни с 4 по 6 ноября
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22.10.2023, 16:00
Синоптик Леус: зимние морозы придут в Москву со среды
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21.10.2023, 11:00
Россиянам рассказали, в какие регионы уже пришла зима