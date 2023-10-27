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Климатолог Кислов: на Россию обрушатся ледяные дожди
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Достаем зимние вещи: какой погоды ожидать в Москве в последние выходные октября
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Какая погода ожидается в Москве и области в ближайшие три дня
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До 10 см: Москву завалит снегом 27 октября
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Москвичей ждет снегопад и похолодание до минус двух градусов
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До плюс 7 градусов: когда в Москву вернется тепло
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На Россию надвигается сильнейшая магнитная буря: как ее пережить
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Синоптик предупредил о температуре ниже нормы в Москве: когда ждать морозов
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Синоптик предсказал 10 сантиметров снега в Москве до конца октября
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Погода исправится: москвичей ждут теплые дни с 4 по 6 ноября
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Синоптик Леус: зимние морозы придут в Москву со среды
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Россиянам рассказали, в какие регионы уже пришла зима
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